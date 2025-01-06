Создан новый робот пес B2-W

Компания «Unitree» из Китая представила роботизированного пса «B2-W».Данный пес обладает конечностями с колесами, и может перемещаться как по пересеченной местности, так и по лестницам, а также преодолевать другие препятствия.
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