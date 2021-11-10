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Украина готова к контрнаступлению? Йес, сэр!

Украина готова к контрнаступлению? Йес, сэр!

автор - Проза жизни (Сергей Шангин) – Сэр, вот. – Что это? Почему от бумаг пахнет спиртным и они такие масляные? – Сэр, это план нашего контрнаступления на агрессора! Парни работали всю ночь, нужно было поддерживать бодрость и желание бить врага! А для этого нет лучше средства, сэр, чем сало и горилка! – Контрнаступления? Почему сразу не сказали? Они уже вторглись? Как глубоко? Где мои чемоданы? Я срочно улетаю в Вашингтон для консультаций! – А план, сэр? – Почитаю в полете! Что вы на меня так смотрите? С минуты на минуту тут будут русские, я не хочу попасть в плен и заживо сгнить в их Гулаге! Прочь с дороги! – Но, сэр, на нас никто не нападал! С чего вы взяли? – Вы же сами сказали – агрессор.

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