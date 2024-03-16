Катар, Санья, Дагестан и другие - в каких направлениях Беларусь наладит авиасообщение в 2024 году

Консультант Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Геннадий Костюк рассказал, с какими странами Беларусь наладит авиасообщение в 2024 году, в проекте БЕЛТА "Страна говорит" "Что касается направлений развития авиасообщения, то в ближайшей перспективе возобновляется чартерная программа в Катар.