SHAMAN подвергся публичному осуждению: Аморально!

АЛ

Александр Лагуткин

16 миллионов за часовой концерт!? Охренеть, как можно всё перевернуть с ног на голову. Интересно, какая зарплата у наших ведущих конструкторов оборонки, благодаря кому мы всё ещё живы. Они смогут такую сумму зарабатать за десять лет своего талантливого труда, обеспечивая безопасность страны!? Блин! Сюрреализм какой-то! Работяга на заводе горбатясь весь год и миллион не зарабатывает. А тут час поскакал на сцене и на тебе - 16-ть! Понятно, отчего бабушка-Пугачева так "крышей поехала" и она людей за дерьмо считатать начала.