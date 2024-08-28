Как недавно стало известно, Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman запросил за концерт в Оренбурге 16 миллионов рублей.
SHAMAN подвергся публичному осуждению: Аморально!
Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
16 миллионов за часовой концерт!? Охренеть, как можно всё перевернуть с ног на голову. Интересно, какая зарплата у наших ведущих конструкторов оборонки, благодаря кому мы всё ещё живы. Они смогут такую сумму зарабатать за десять лет своего талантливого труда, обеспечивая безопасность страны!? Блин! Сюрреализм какой-то! Работяга на заводе горбатясь весь год и миллион не зарабатывает. А тут час поскакал на сцене и на тебе - 16-ть! Понятно, отчего бабушка-Пугачева так "крышей поехала" и она людей за дерьмо считатать начала.
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16 час.
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