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SHAMAN подвергся публичному осуждению: Аморально!

SHAMAN подвергся публичному осуждению: Аморально!

Как недавно стало известно, Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman запросил за концерт в Оренбурге 16 миллионов рублей.

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Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
16 миллионов за часовой концерт!?  Охренеть, как можно всё перевернуть с ног на голову. Интересно, какая зарплата у наших ведущих конструкторов оборонки, благодаря кому мы всё ещё живы. Они смогут такую сумму зарабатать за десять лет своего  талантливого труда, обеспечивая безопасность страны!?  Блин!   Сюрреализм какой-то!  Работяга на заводе горбатясь весь год и миллион не зарабатывает.   А тут час поскакал на сцене и на тебе - 16-ть!   Понятно, отчего бабушка-Пугачева так &quot;крышей поехала&quot; и она людей за дерьмо считатать начала.
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16 час.

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