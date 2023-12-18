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Кардиолог предупредил о риске получить инфаркт во время новогоднего застолья

Кардиолог предупредил о риске получить инфаркт во время новогоднего застолья

Врачи рассказали о риске получить сердечный приступ после бурных алкогольных возлияний.Медики выступают с уже традиционными предновогодними обращениями к населению, советуя гражданам не налегать на спиртное в новогоднюю ночь и во время длинных зимних выходных.

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