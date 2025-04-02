В Молжаниновском районе пенсионерам доступны занятия скандинавской ходьбой

Жители Молжаниновского района, достигшие пенсионного возраста, в рамках городского проекта «Московское долголетие» имеют возможность записаться на занятия онлайн и посещать тренировки по скандинавской, или северной, ходьбе по адресу: ул.
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