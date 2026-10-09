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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мария Фефелова: «Поставленные цели в принципе выполнены, особенно в ритм‑танце. В произвольном были помарки, но ничего страшного»

Российские фигуристы Мария Фефелова и Артем Валов высказались о победе на мемориале Дениса Тена в Алматы.

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