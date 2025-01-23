Депутат Госдумы Ивлев: Трамп избрал ошибочную стратегию, говоря с РФ ультиматумами

Депутат Государственной думы от Крыма, член Комитета по контролю, генерал-майор запаса Леонид Ивлев считает, что президент США Дональд Трамп выбрал неверную и бесперспективную стратегию, решив общаться с Россией языком ультиматумов.
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