В МИД РФ назвали возмутительными жесткие правила выдачи шенгенских виз

Жесткие правила предоставления российским гражданам шенгенских виз являются возмутительными. Такое мнение 28 июля выразил представитель Министерстве иностранных дел России в Екатеринбурге Александр Харлов.
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