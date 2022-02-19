Из ДНР могут эвакуировать до 700 тыс. жителей (ВИДЕО)

19 февраля Глава ДНР Денис Пушилин заслушал доклад министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Алексея Кострубицкого о процессе эвакуации населения Республики в Российскую Федерацию.