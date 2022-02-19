Русская весна

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Из ДНР могут эвакуировать до 700 тыс. жителей (ВИДЕО)

Из ДНР могут эвакуировать до 700 тыс. жителей (ВИДЕО)

19 февраля Глава ДНР Денис Пушилин заслушал доклад министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Алексея Кострубицкого о процессе эвакуации населения Республики в Российскую Федерацию.

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