Задержаны предполагаемые непосредственные участники теракта в «Крокусе»

Будни мужчин. Все что нам интересно

Стало известно, что автомобиль Renault Symbol с предполагаемыми террористами, совершившими нападение на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, был остановлен в Брянской области, приблизительно в 100 км от границы с Украиной.