Задержаны предполагаемые непосредственные участники теракта в «Крокусе»

Стало известно, что автомобиль Renault Symbol с предполагаемыми террористами, совершившими нападение на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, был остановлен в Брянской области, приблизительно в 100 км от границы с Украиной.
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