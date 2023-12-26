Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"Недобитки": Маргарита Симоньян жестко прошлась по бывшей УССР. Зачем Сталин сохранил им жизнь?

"Недобитки": Маргарита Симоньян жестко прошлась по бывшей УССР. Зачем Сталин сохранил им жизнь?

В пятницу Маргарита Симоньян участвовала в ток-шоу Романа Бабаяна, где назвала У недобитками. В качестве примера она привела реальную историю из жизни своей семьи — когда родственники были челноками и ездили в Польшу, по-русски они боялись говорить не в Европе, а в бывшей УССР.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
МРАЗИ с  бандеро-фашистскими мозгами должны быть УНИЧТОЖЕНЫ окончательно!! Нет НИ ОДНОЙ причины, позволяющей &quot;жалеть&quot; бандеровскую мерзость!!
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8 час.
Юрий Золотарев
Планета должна быть очищена от НЕлюдей! Иначе ей не выжить.
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8 час.
Анатолий Витушкин
Поддерживаю мнение Маргариты!
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7 час.

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