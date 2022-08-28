Сотрудники полиции столичного метрополитена и представители общественности организовали для детей-сирот из Луганской и Донецкой народных республик прогулку на теплоходе

Во время летних каникул представитель Общественного совета при УВД на Московском метрополитене Виталий Мусиенко и представитель Совета Линейного отдела МВД России на водном транспорте Кирилл Евдокимов пригласили воспитанников частного образовательного учреждения «Православный центр образования им.
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