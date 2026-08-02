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Индикатор TD Sequential предупредил о возможной коррекции Ethereum после роста на 31%

Индикатор TD Sequential предупредил о возможной коррекции Ethereum после роста на 31%

Ethereum вновь оказался в центре внимания участников рынка после появления нового технического сигнала на продажу, несмотря на продолжающийся приток институционального капитала через биржевые фонды (ETF).

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