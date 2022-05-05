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Как на самом деле жили барышни из институтов благородных девиц

Как на самом деле жили барышни из институтов благородных девиц

5 мая 1764, 258 лет назад в Петербурге был основан Смольный институт благородных девиц. Жизнь в таких заведениях вопреки всеобщим заблуждениям была не сахар.

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