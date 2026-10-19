Bloomberg рассказал о подозрениях Киева насчет действий США.Украинские власти подозревают, что США периодически ограничивают передачу разведывательной информации, несмотря на опровержения администрации Трампа.
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