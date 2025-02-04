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Ноябрьские дети смастерили для воинов обереги «Шапки-невидимки»

Ноябрьские дети смастерили для воинов обереги «Шапки-невидимки»

Сшитые руками девчонок и мальчишек сувениры принесут бойцам удачу и уберегут от неприятностей. Мастер-класс провели в отделении социального сопровождения участников СВО центра «Гармония» и приурочили ко Дню защитника Отечества.

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