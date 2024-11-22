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Белоусов: ВС России перемололи лучшие части ВСУ, фактически сорвав компанию Киева на 2025 год

Белоусов: ВС России перемололи лучшие части ВСУ, фактически сорвав компанию Киева на 2025 год

Продвижение российской армии в зоне СВО ускорилось, лучшие части ВСУ уже перемолоты в боях. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов, посетивший пункт управления группировки войск «Север».

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