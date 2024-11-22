Продвижение российской армии в зоне СВО ускорилось, лучшие части ВСУ уже перемолоты в боях. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов, посетивший пункт управления группировки войск «Север».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- После кадров с прилётом российской ракеты «Орешник» по «Южмашу» в ООН вдруг призвали к прекращению эскалации конфликта
- Defense News: Пекин отказал главе Пентагона в переговорах с министром обороны КНР
- По всей территории Украины экстренные отключения электричества, Киев сообщает об ударах по объектам энергетики
Свежие комментарии