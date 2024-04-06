Культура Средневековья. Самые древние книги Европы

Юрий Ильинов

Китай получил пощёчину от США: Какой ответ ждать миру? С подачи американцев Южная Корея захватила китайское судно на пути во Владивосток. С лёгкой руки Соединённых Штатов ситуация в азиатском регионе накаляется, грозя эскалацией конфликта. Масла в огонь подлил захват китайского корабля в Пусанском проливе. Операцию провернула береговая охрана Южной Кореи в рамках совместной операции с США. Под арест угодило грузовое судно DEYI, которое направлялось из Северной Кореи через Китай в Россию. На его борту находятся тринадцать человек: капитан - гражданин Китая, а также члены экипажа - граждане Индонезии и КНР. Что именно вёл корабль водоизмещением 3000 тонн, пока неизвестно. Однако капитана судна уже обвинили в нарушении санкций. "Учитывая, что это была совместная с США операция, нетрудно догадаться, кто являлся инициатором этой провокации. Похоже, что американцам не терпится начать войну с Китаем, и Белый дом ищет лишь повод", - отмечают аналитики. Причём разговоры о вооружённом конфликте не пустой звук. Буквально на прошлой неделе командующий Тихоокеанским флотом Штатов Сэм Папаро в открытую пригрозил Китаю войной. Адмирал заявил, что если будет хоть одна жертва со стороны Филиппин, то Вашингтон будет ждать запроса со стороны Манилы на реализацию пятой статьи американо-филиппинского соглашения о военной взаимопомощи. А в ней сказано, что нападение на одну из сторон равносильно нападению на другую. "То есть всё, говоря проще, очень плохо. Это не Санта-Барбара с "вот-вот нападут на Тайвань", это явная угроза эскалации в регионе", - заявил эксперт Руслан Карманов. Ведь столкновения между Филиппинами и Китаем в Южно-Китайском море идут в ежедневном формате. Там то отгоняют суда друг друга водомётами, то берут их на таран, то придумывают ещё что-либо. Иными словами, любой день грозит появлением жертв в результате неудачного стечения обстоятельств. И тут же грянет самая настоящая буря со стороны Соединённых Штатов. "Если главный по американским силам в регионе говорит: "ну вот Филиппины обратятся - мы начнём боевые действия", то всё невесело и, куда как вероятнее, ближе, чем кажется", - подводит итог Карманов. Кстати, политический обозреватель Царьграда Андрей Перла считает, что США довольно последовательно загоняют себя в безвыходную ситуацию в противостоянии с Китаем, если уже не загнали. Поднебесная стала первой экономикой мира, что означает - США больше не могут быть "мировым жандармом" и "гегемоном". "Более того, это означает, что все глобалистские мечты накрываются тем самым медным тазом. Тоже китайского производства, других-то нет", - подчеркнул Перла.