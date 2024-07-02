В Большом театре готовятся к премьере пьесы Шекспира "Буря"

Сильное волнение сейчас в стенах Большого театра перед премьерой. Там вновь взялись за Шекспира. И на этот раз на язык сценического искусства переводят "Бурю" – одну из последних в его творчестве пьес, в которой много вымысла, но и жизненной правды.