В Большом театре готовятся к премьере пьесы Шекспира "Буря"

Сильное волнение сейчас в стенах Большого театра перед премьерой. Там вновь взялись за Шекспира. И на этот раз на язык сценического искусства переводят "Бурю" – одну из последних в его творчестве пьес, в которой много вымысла, но и жизненной правды.
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