На Nacon Connect показали геймплей RoboCop: Rogue City и сюжетный трейлер The Lord of the Rings: Gollum, Bloober Team хочет делать экшены, War Thunder получит спин-офф для PS VR 2 Aces of Thunder, Sony придумала новый довод против слияния Microsoft и Blizzard, пресса поделилась впечатлениями о Wayfinder, .