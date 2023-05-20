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Склад с деревянными поддонами загорелся в Железнодорожном районе Воронежа на площади 1200 «квадратов»

Склад с деревянными поддонами загорелся в Железнодорожном районе Воронежа на площади 1200 «квадратов»

Пожар вспыхнул на территории склада с деревянными поддонами в Железнодорожном районе Воронежа. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.

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