Lockheed Martin разрабатывает новую ракету семейства AGM-158 Макет ракеты AGM-158XRАмериканская компания Lockheed Martin приступила к разработке новой крылатой ракеты воздушного базирования AGM-158XR.
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Lockheed Martin разрабатывает новую ракету семейства AGM-158 Макет ракеты AGM-158XRАмериканская компания Lockheed Martin приступила к разработке новой крылатой ракеты воздушного базирования AGM-158XR.
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