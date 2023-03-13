Власти Бийска обсудили возвращение Александро-Невского храма городу с делегацией из Москвы

Бийск с рабочим визитом посетили член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Шаманов, председатель ДОСААФ Москвы Вячеслав Ниниченко и митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.