Комиссии Ethereum снижены на 70%

За последние недели Ethereum продемонстрировал значительные изменения в своей сети. Ежедневные транзакционные сборы упали более чем на 70%, сократившись с примерно $23 млн до $7,5 млн, благодаря увеличению лимита газа, что облегчило пропускную способность блоков.