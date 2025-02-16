Комиссии Ethereum снижены на 70%

За последние недели Ethereum продемонстрировал значительные изменения в своей сети. Ежедневные транзакционные сборы упали более чем на 70%, сократившись с примерно $23 млн до $7,5 млн, благодаря увеличению лимита газа, что облегчило пропускную способность блоков.
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