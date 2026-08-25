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Медицина 2.0

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БФУ им. Канта: семь произрастающих в России растений могут лечить сахарный диабет

БФУ им. Канта: семь произрастающих в России растений могут лечить сахарный диабет

Исследователи БФУ им. И. Канта совместно с коллегами из СПбГУ и КемГУ выяснили, что потенциалом лечения сахарного диабета второго типа обладают хорошо известные и повсеместно произрастающие в России береза повислая, дуб, расторопша пятнистная, зверобой продырявленный, череда трехраздельная, крапива двудомная, одуванчик лекарственный.

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