БФУ им. Канта: семь произрастающих в России растений могут лечить сахарный диабет

Исследователи БФУ им. И. Канта совместно с коллегами из СПбГУ и КемГУ выяснили, что потенциалом лечения сахарного диабета второго типа обладают хорошо известные и повсеместно произрастающие в России береза повислая, дуб, расторопша пятнистная, зверобой продырявленный, череда трехраздельная, крапива двудомная, одуванчик лекарственный.