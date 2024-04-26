Эксперты не обнаружили эффективность эмпаглифлозина при лечении инфаркта миокарда

Несмотря на эффективность в профилактике самого инфаркта миокарда, исследование показало, что лечение эмпаглифлозином не приводит к значительному снижению риска первой госпитализации по поводу сердечной недостаточности или смерти от любой причины среди пациентов после острого инфаркта миокарда.
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