Минус 70 военных и 20 единиц техники: ВСУ провалили очередную атаку на Курскую область

ВСУ провалили очередную попытку атаки на Курскую область. По данным Mash, вторгнуться в регион противник попытался сегодня, 6 мая, однако это закончилось для него плачевно: минус 70 солдат и 20 единиц боевой техники.
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