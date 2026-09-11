Нефть подскочила на 8% за неделю

Нефть марки Brent поднялась примерно до $96 за баррель, а WTI — выше $92. С начала недели Brent прибавила 7,6%, американская нефть — 10,4%, что может стать сильнейшим недельным ростом с середины июля, сообщает Reuters.
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