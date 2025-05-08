На волоске от столкновения. Эрдоган и Нетаньяху ждут, чтобы их мирил Трамп

Сворачивание иранского присутствия в Сирии принесло Израилю большое облегчение, так как потеря Дамаска лишила Тегеран и доступа в приграничный Ливан к «Хезболле», и мощного козыря для давления на Тель-Авив.
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