Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации по состоянию на 7 сентября

Минобороны России приводит новые данные о ходе проведения спецоперации на Украине. Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и уничтожать формирования противника в районе населённых пунктов Варваровка, Малая Волчья, Нефёдовка и Чёрное Харьковской области.