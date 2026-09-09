Dagbladet: Норвегия хотела скрыть визит Зеленского на похороны короля Харальда V

Власти Норвегии до последнего скрывали от прессы визит главы киевского режима Владимира Зеленского на похороны короля Харальда V.
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