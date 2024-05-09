Театр абсурда
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Театр абсурда

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Российская армия больше не использует Крымский мост, но Пентагон и ВСУ все равно будут в него целить

Российская армия больше не использует Крымский мост, но Пентагон и ВСУ все равно будут в него целить

Ракеты ATACMS в руках бандеровцев — это угроза серьезная Россия прекратила использовать Крымский мост для снабжения армии, утверждает британская The Independent со ссылкой на аналитиков частного разведывательного агентства Украины Molfar.

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