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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Рябыкин: «Авангард» попал в психологическую ловушку. Поражения давят, висят гирями на команде. Перевод Курьянова на роль тренера мог только усугубить ситуацию»

Клуб проиграл 10 из 15 матчей в сезоне и идет 11-м на Востоке. – Уступив вчера в Магнитогорске, «Авангард» в последних 12 матчах имеет 10 поражений.

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