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Пронедра

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Неправильное хранение закруток может обернуться штрафом до 50 тысяч рублей

Неправильное хранение закруток может обернуться штрафом до 50 тысяч рублей

Осенний сезон традиционно превращает балконы, кладовые и подвалы россиян в настоящие «склады урожая».

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