В приморском Уссурийске задержаны подростки, подозреваемых в нападении на участника СВО. Все они, как выяснилось, из неблагополучных семей и состоят на профилактическом учете.
Уссурийские шакалы: Выродков, стаей нападающих на вернувшихся с фронта бойцов, щадить нельзя
Комментарии
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Ю
Южанин
За чей счёт?.. Лечить, кормить, учить... А что дальше???
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2 час.
МП
Михаил Пантюхин
Напали статей, стаю и карать показательно! Совсем о..уели на ГЕРОЯ, который своей жизнью рисковал за этих ублюдков!!!! Никакого прощения, а этих полицейских, которые хрен на службу положили гнать нахер из МВД!!! А семьи такие на колыму, если таких ублюдков вырастили!!!!
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54 мин.
Александр Пятнистый
там семьи не благополучные, вероятно и не полные. Жаль к бабам всю строгость нельзя применить
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11 мин.
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