Уссурийские шакалы: Выродков, стаей нападающих на вернувшихся с фронта бойцов, щадить нельзя

МП

Михаил Пантюхин

Напали статей, стаю и карать показательно! Совсем о..уели на ГЕРОЯ, который своей жизнью рисковал за этих ублюдков!!!! Никакого прощения, а этих полицейских, которые хрен на службу положили гнать нахер из МВД!!! А семьи такие на колыму, если таких ублюдков вырастили!!!!