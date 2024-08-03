Сийярто: Остановка транзита нефти из России через Украину координировал ЕС

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что, по имеющейся у него информации, остановка транзита нефти из России в Венгрию и Словакию была организована представителями Европейского союза.
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