Мошенники используют бывших для обмана русских: как избежать ловушек?

Аферисты в России применяют тему бывших возлюбленных для манипуляций. Эксперты предупреждают: преступники используют незакрытые дела и воспоминания для обмана, подталкивая жертв к потере денег и психологическому стрессу.
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