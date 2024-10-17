В Петербурге временно изменят маршруты трамваев № 7, 30. Как предупреждает пресс-служба Горэлектротранса, решение связано с проведением работ по ремонту трамвайных путей.
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В Петербурге временно изменят маршруты трамваев № 7, 30. Как предупреждает пресс-служба Горэлектротранса, решение связано с проведением работ по ремонту трамвайных путей.