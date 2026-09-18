Выборы 2026: депутат Государственной Думы Сергей Алтухов принял участие в голосовании в Новороссийске

Выборы 2026: депутат Государственной Думы Сергей Алтухов принял участие в голосовании в НовороссийскеСергей Алтухов является действующим депутатом Государственной Думы VIII созыва, избранным в 2021 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Российское правит...
- Российское правит...
- ХЛ Российское правит...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым