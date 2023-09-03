Ситуация такая. Мне 25 лет, моему мужу 27 лет, у меня 2 ребенка от другого мужчины. Признаться честно, после того, как их отец нас бросил мне было очень трудно найти мужчину, тем более более-менее обеспеченого и способного содержать меня и детей.
Кастрация мужа
Комментарии
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Олег Куценко
Я уже придумал. ВАЛИТЬ надо мужику,чем быстрее,тем лучше.Если хата его,то эту тварь выгнать.
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4 час.
ОБ
Ольга Бердышева
Совсем с ума сошли
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1 час.
Валерий Светлый
ИДИЕТЫ В КУБЕ!!!
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8 мин.
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