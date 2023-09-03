Кастрация мужа

Ситуация такая. Мне 25 лет, моему мужу 27 лет, у меня 2 ребенка от другого мужчины. Признаться честно, после того, как их отец нас бросил мне было очень трудно найти мужчину, тем более более-менее обеспеченого и способного содержать меня и детей.