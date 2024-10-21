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Поет в опере, живет за границей и ведет блог: что известно о дочери Михаила Турецкого Эммануэль

Поет в опере, живет за границей и ведет блог: что известно о дочери Михаила Турецкого Эммануэль

Сегодня наследнице известного музыканта исполнилось 19 лет Эммануэль с сестрой Сариной и отцом , фото: Соцсети Эммануэль ТурецкойСегодня в семье 62-летнего лидера коллективов «Хор Турецкого» и SOPRANO Михаила Турецкого праздник.

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Комментарии
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seva_tanks Севостьянов Константин Никлаевич
Кто не давал?
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22 час.
ВС
Валерий Сорокин
А я слушал Хворостовского в ГДК.
Ответить
22 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Жоперная пыаыця.
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21 час.

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