Поет в опере, живет за границей и ведет блог: что известно о дочери Михаила Турецкого Эммануэль

Сегодня наследнице известного музыканта исполнилось 19 лет Эммануэль с сестрой Сариной и отцом , фото: Соцсети Эммануэль ТурецкойСегодня в семье 62-летнего лидера коллективов «Хор Турецкого» и SOPRANO Михаила Турецкого праздник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии