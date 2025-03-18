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Царьград

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Самолет Delta Airlines задел полосу в Нью-Йорке: инцидент обошелся без жертв

Самолет Delta Airlines задел полосу в Нью-Йорке: инцидент обошелся без жертв

Самолет Delta Airlines затронул полосу в аэропорту Ла-Гуардия при посадке. На борту находились 80 человек, все остались невредимы.

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