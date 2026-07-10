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Российская нефтяная компания прокомментировала цены на заправках

Российская нефтяная компания прокомментировала цены на заправках

ПАО «Татнефть» несмотря на повышенный спрос на топливо удерживает цены на своих АЗС на стабильном уровне, но франчайзи, работающие под брендом этой российской нефтяной компании, устанавливают их, исходя из конъюнктуры и логистики.

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