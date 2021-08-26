Утро на форекс и прогноз на день: Доллар торговался около недельного минимума по отношению к другим основным валютам

ВремяСтранаСобытиеПериодПредыдущее значениеПрогнозФактическое00:00СШАЭкономический симпозиум в Джексон Хоуле 01:30АвстралияИзменение объема капитальных расходов в частном секторВремяСтранаСобытиеПериодПредыдущее значениеПрогнозФактическое00:00СШАЭкономический симпозиум в Джексон Хоуле 01:30АвстралияИзменение объема капитальных расходов в частном сектореII кв6.