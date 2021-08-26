TeleTrade

TeleTrade

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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Утро на форекс и прогноз на день: Доллар торговался около недельного минимума по отношению к другим основным валютам

Утро на форекс и прогноз на день: Доллар торговался около недельного минимума по отношению к другим основным валютам

ВремяСтранаСобытиеПериодПредыдущее значениеПрогнозФактическое00:00СШАЭкономический симпозиум в Джексон Хоуле    01:30АвстралияИзменение объема капитальных расходов в частном секторВремяСтранаСобытиеПериодПредыдущее значениеПрогнозФактическое00:00СШАЭкономический симпозиум в Джексон Хоуле    01:30АвстралияИзменение объема капитальных расходов в частном сектореII кв6.

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