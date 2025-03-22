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Царьград

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Астрофизики дали прогноз, во сколько ожидается сильная магнитная буря 23 марта

Астрофизики дали прогноз, во сколько ожидается сильная магнитная буря 23 марта

Своего максимума магнитная буря может достигнуть около 08:00 по мск 23 марта.Облако плазмы, которое движется к Земле, приблизится к орбите нашей планеты около 03:00 мск 23 марта.

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