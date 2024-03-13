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Этих продолжают гонять мокрыми тряпками

Этих продолжают гонять мокрыми тряпками

Группа "Би-2" отменила фестиваль в Кемере и заявила, что "в ближайшее время" не приедет в Турцию «Мы проверили все возможные варианты, но, к сожалению, сообщаем, что этот фестиваль не состоится» [link] Ясное дело, сами отменили.

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