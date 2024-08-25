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Несекретные материалы

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Украденные iPhone со всего мира оказываются в китайском городе Шэньчжэнь: почему везут именно сюда?

Украденные iPhone со всего мира оказываются в китайском городе Шэньчжэнь: почему везут именно сюда?

С кражей смартфона по статистике сталкивались 70% людей. Задумывались ли вы, куда попал ваш iPhone? Оказывается, на юге Китая для них есть целый город, где целые склады переполнены этими устройствами, привезенными из разных уголков мира.

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