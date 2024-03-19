Owlcat Games: Baldur's Gate 3 феномен, но у нас нет такого гигантского бюджета на создание чего-либо подобногоОлег Шпильчевский, генеральный директор Owlcat Games, объяснил, что у большинства студий, занимающихся изометрическими ролевыми играми, нет денег на разработку чего-то уровня Baldur’s Gate 3, в том числе и у его компании.