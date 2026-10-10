МВД: В Джанкое 10 октября сбили пешехода на улице Кутузова

В Джанкое 10 октября на улице Кутузова произошло ДТП, в котором погиб пешеход. Водитель Chevrolet Lanos сбил мужчину, пересекавшего дорогу в неположенном месте.
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